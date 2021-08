Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5: ecco come trasferire i salvataggi da PS4

Il lancio di Ghost of Tsushima: Director's Cut è ormai alle porte e per l'occasione gli sviluppatori di Sucker Puch hanno svelato nel dettaglio come trasferire i dati di salvataggio dalla versione PS4 a quella PS5.

Con un post pubblicato sull'account Twitter ufficiale, lo studio ha elencato i passaggi per eseguire l'operazione, che fortunatamente non è affatto complicata. Per trasferire i salvataggi PS4 dovrete prima assicurarvi di averli nella memoria di archiviazione della vostra PS5. Se avete giocato a Ghost of Tsushima sulla nuova ammiraglia di casa Sony questo passaggio è assicurato, per chi invece lo ha fatto su PS4 ed è abbonato a PlayStation Plus può scaricare in locale i dati salvati nel cloud. In alternativa, vi consigliamo di consultare la guida ufficiale di Sony su come trasferire i dati tra le due console, a questo indirizzo.

Una volta completato questo passaggio, quello che vi rimane da fare è accedere a Ghost of Tsushima: Director's Cut e selezionare l'opzione Trasferisci Salvataggi PS4 nel menu principale del gioco. Gli sviluppatori consigliano caldamente di scaricare l'ultima versione del gioco prima di eseguire questa operazione.

Sucker Punch ha aggiunto che trasferendo i dati da PS4 a PS5, quasi tutti i trofei che avete guadagnato in passato verranno sbloccati immediatamente per Ghost of Tsushima: Director's Cut (segno che questa edizione ha una lista trofei separata rispetto all'originale).

Vi ricordiamo che Ghost of Tushima Director's Cut sarà disponibile a partire da domani, venerdì 20 agosto. Questa edizione include una serie di miglioramenti tecnici per PlayStation 5 e l'espansione Iki Island, che aggiunge diversi contenuti all'esperienza. Giusto ieri Sony ha pubblicato il trailer di lancio.