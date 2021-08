Leggende Pokémon: Arceus, dettagli per Wyrdeer, Basculegion e le forme regionali Hisui di Growlithe e Braviary

The Pokémon Company ha svelato nuovi dettagli su Wyrdeer, Basculegion e le forme regionali di Hisui di Growlithe e Braviary, alcuni delle nuove creature che popoleranno il mondo di Leggende Pokémon: Arceus.

Tutti e quattro i Pokémon sono apparsi per la prima volta ieri nel nuovo trailer ufficiale mostrato in occasione del Pokémon Presents. Wyrdeer sono evoluzioni inedite di Stantler e Basculin, mentre le forme regionali di Hisui di Growlithe e Braviary differiscono di molto dalle controparti originali, e non solo per l'aspetto fisico.

Wyrdeer

Leggende Pokémon: Archeus, ecco Wyrdeer

Nella regione di Hisui, Stantler può evolversi in Wyrdeer, caratterizzato dal doppio tipo Normale/Psico. Viene descritto come un Pokémon che ha un buon rapporto con gli umani e offre loro aiuto e in grado di emettere energia psichica dalle sfere presenti sulle sue corna.

"Questo Pokémon è da tempo immemore molto prezioso per gli abitanti di questa regione, per i quali è indispensabile. Quando si evolve, diventa molto più grande. Dai crini caduti da barba, coda e zampe si ricavano indumenti di comprovata efficacia contro il freddo."

"Utilizzando le sfere nere alle estremità delle sue corna, questo Pokémon è in grado di generare e rilasciare dell'energia psichica abbastanza potente da distorcere lo spazio. Utilizzando le sue corna come antenne, Wyrdeer riesce a localizzare i percorsi più sicuri, e si posiziona in testa al branco per guidare i giovani Stantler."

Basculegion

Leggende Pokémon: Arceus, ecco Basculegion

Nella regione di Hisui, Basculin si evolve in Basculegion, guadagnando il tipo Spettro oltre a quello originale Acqua. "'L'evoluzione si verifica quando un Basculin è avvolto dagli spiriti dei suoi simili facenti parte dello stesso banco, caduti durante l'ardua risalita da foce a sorgente. Basculegion combatte insieme a questi spiriti, i quali attaccano gli avversari come se avessero una volontà propria"

Basculegion viene descritto come un Pokémon forte e instancabile. Quando si sente minacciato "si infuria e attacca senza sosta finché il nemico non è sconfitto. Grazie al potere che gli spiriti che lo possiedono gli conferiscono, può continuare a nuotare senza mai stancarsi."

Growlithe di Hisui

Leggende Pokémon: Arceus, ecco la forma regionale di Hisui di Growlithe

A differenza del Growlithe che tutti conosciamo, la forma regionale di Hisui è caratterizzata da una pelliccia più lunga e voluminosa e un corno duro come la pietra. Il Pokémon inoltre ha il doppio tipo Fuoco/Roccia.

"La soffice pelliccia è in grado di trattenere il calore, permettendo al Pokémon di prosperare in questa regione nonostante il clima rigido. Sebbene il corno affilato che ha sul capo sia fatto di roccia, si rompe facilmente, per cui il Growlithe di Hisui lo utilizza solo quando ne vale la pena."

"I Growlithe di Hisui sono sempre all'erta ed è possibile osservarli spesso mentre sorvegliano il loro territorio in coppia. A quanto pare, hanno vissuto a lungo lontano dagli umani e non sono abituati ad averli intorno. Guadagnarsi la fiducia di un Growlithe di Hisui richiede tempo."

Braviary

Leggende Pokémon: Arceus, ecco il Braviary di Hisui

Rispetto alla versione originale caratterizzata dal doppio tipo Normale/Volante, il Braviary di Hisui è un Pokémon Psico/Volante. È più grande delle forme di Braviary scoperte in precedenza e ha la tendenza a vivere da solo piuttosto che in stormi.

Durante l'inverno, questo Pokémon arriva in volo da luoghi più a nord. I Braviary di Hisui emettono un inquietante stridio che, se potenziato dal loro potere psichico, genera delle potenti onde d'urto. Dopodiché, utilizzano i loro affilati artigli per attaccare e afferrare le prede indebolite dalle onde d'urto. A quanto pare, sono capaci di utilizzare il potere psichico che possiedono per affinare il loro sesto senso ed entrare in uno stato di trance che ne aumenta le capacità fisiche.