Leggende Pokémon Arceus: trailer dal Pokémon Presents del 18 agosto 2021

Il Pokémon Presents del 18 agosto 2021 ci ha permesso di scoprire le ultime novità sui giochi dedicati al franchise di GameFreak. Tra i vari titoli mostrati, sapevamo che si sarebbe stato spazio anche per Leggende Pokémon Arceus, il nuovo interessante gioco open world in arrivo il 28 gennaio 2021. Grazie all'evento abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer.

Il trailer di Leggende Pokémon Arceus si apre mostrandoci l'ambiente di gioco, da ampie vallate, a montagne innevate, passando per spiagge assolate. Possiamo anche vedere un po' di gameplay, con il nostro personaggio che esplora, cattura Pokémon e li fa combattere a turni. Possiamo anche vedere che ci saranno modi per sfruttare i Pokémon per esplorare, sia volando che calcando le onde dei fiumi.

Il filmato, poi, ci spiega che Leggende Pokémon Arceus è ambientato nella regione Hisui. Al centro del mondo di gioco c'è il Monte Corona e attorno ad esso troveremo molteplici biomi (con Pokémon diversi per ogni regione). Hisui, in futuro, diventerà Sinnoh. Ora, il nostro compito è completare il primissimo Pokédex della regione. La nostra base operativa sarà il Villaggio Giubilo che è anche la sede centrale del Team Galassia, un gruppo di persone giunte a Hisui da diverse regioni. Professor Laven sarà la nostra guida nel mondo Pokémon di Hisui e ci darà il nostro primo Pokémon. Il video di Leggende Pokémon Arceus ci parla anche di Selina, capo della Squadra di ricerca del Team Galassia. La donna sembra essere molto dura con noi, ma è una nostra grande alleata. Incontriamo poi il comandante Soruan, direttore del Team Galassia.

Quando esploreremo, dovremo creare un campo base per prepararci al mondo aperto facendo acquisti o creando oggetti utili. Dovremo inoltre fare attenzione a esplorare, in quanto i Pokémon selvaggi ci attaccheranno e potranno mandarci K.O.: potremo muoverci in furtività usando l'erba alta e combattere con i nostri Pokémon per salvarci la pelle. Vediamo anche che il sistema di combattimento non è più a turni classici, ma a turni con una lista azione: un Pokémon può infatti attaccare più volte di fila, in base alle proprie statistiche. Le mosse potranno inoltre essere usate in modalità potente o in modalità rapida, queste determineranno il danno o la velocità di esecuzione. Per combattere, dovremo lanciare con il nostro personaggio una Pokéball contenente un nostro Pokémon verso il terreno, così da dare il via allo scontro.

Sono anche stati mostrati alcuni dei Pokémon presenti in Leggende Pokémon Arceus. Sono stati mostrati Wyndeer, che potrà essere cavalcato per esplorare a terra Hisui. Ci sarà poi Basculegion, che potremo usare per muoverci in acqua. Inoltre, ci sarà Braviary di Hisui che potremo sfruttare per muoverci in aria. È anche stata mostrata la forma Hisui di Growlithe. Infine, viene confermato che Leggende Pokémon Arceus sarà compatibile nel 2022 con Pokémon Home.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato su Leggende Pokémon Arceus? Questo nuovo tipo di gioco a tema Pokémon vi intriga, oppure speravate che la serie di rivoluzionasse in modo diverso? Qui potete vedere il trailer di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.