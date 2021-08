PS5, taglio di prezzo in Brasile dopo l'abbassamento delle tasse di importazione

PS5 ha subito un consistente taglio di prezzo in Brasile, in corrispondenza di un nuovo abbassamento delle tasse di importazione, che come sappiamo in quel paese sono particolarmente alte.

Si è parlato tempo fa di come PS5 costi quanto cinque stipendi in Brasile, e questa situazione non ha mancato di creare grosse polemiche anche politiche, tanto che si pensa che i recenti aggiustamenti siano legati a un calo di popolarità dell'attuale presidente.

Ad ogni modo, il PlayStation Blog brasiliano ha annunciato la novità riportando i nuovi prezzi per PlayStation 5 nei modelli standard e All Digital, nonché per gli accessori ufficiali della piattaforma Sony: