Nintendo Switch Lite a tema Dialga e Palkia svelata: disponibile a novembre 2021

Nintendo Switch Lite: Dialga e Palkia Edition

Durante il Pokémon Presents odierno, The Pokémon Company ha svelato un nuovo modello di Nintendo Switch Lite, precisamente la Dialga e Palkia Edition, ispirata ovviamente a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Potete vedere un'immagine della console, fronte e retro, qui sopra. Questa versione sarà disponibile il 5 novembre 2021.

Il design della Dialga e Palkia Edition di Nintendo Switch Lite si rifà a quello del Nintendo DS Lite rilasciato unicamente in Nord America e Giappone. I due Pokémon Leggendari di Diamante Lucente e Perla Splendente sono praticamente identici, anche per colorazione. Per ora i pre-order di questo modello di Switch non sono ancora stati annunciati, ma supponiamo che non manchi molto.

Durante l'evento odierno c'è stato spazio per tante novità provenienti dal mondo Pokémon. Si è ovviamente parlato di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, con un lungo trailer che ha mostrato gameplay e novità di gioco.

C'è poi stato spazio anche per Leggende Pokémon Arceus, che propone un ampio mondo aperto con meccaniche d'azione che si fondono allo spirito GDR della saga originale. Potete trovare tutti i dettagli nella nostra notizia dedicata.

Infine, si è parlato anche della data di uscita di Pokémon Unite su mobile.