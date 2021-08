Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: trailer del Pokémon Presents del 18 luglio

Oggi, 18 agosto 2021, è andato in onda il nuovo Pokémon Presents, lo show di The Pokémon Company e Nintendo dedicato ai nuovi giochi della saga di GameFreak. Tra i vari titoli mostrati, c'è stato spazio - come già sapevamo - anche per Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, i due remake in arrivo su Nintendo Switch il 19 novembre 2021. Durante l'evento, è stato condiviso un nuovo trailer.

Il filmato ci introduce a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, mostrando varie ambientazioni del gioco. Durante l'esplorazione i personaggi avranno aspetto chibi, mentre nelle battaglie avranno proporzioni più realistiche. Potremo ovviamente portare con noi il primo Pokémon della squadra quando camminiamo. Potremo anche personalizzare le PokéBall e il nostro personaggio. Ci saranno anche le Super Gare-Show durante le quali il nostro Pokémon potrà ballare a ritmo di musica, tramite un semplice minigioco.

Non manca la modalità Grandi Sotterranei per andare in cerca di Pokémon e oggetti utili: ci saranno anche i Rifugi Pokémon, una novità non presente nel gioco originale. Potremo anche personalizzare la nostra Base Segreta: posizionando Statue in questa area, causeremo la comparsa di diversi Pokémon nei Rifugi Pokémon. I nostri nemici saranno ancora una volta il Team Galassia, che fa la propria comparsa anche nel trailer di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Il video ci mostra anche i personaggi principali dell'avventura, dal professore al nostro amico-rivale. I preordini saranno aperti a breve. Pokémon Home sarà inoltre compatibile con Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente nel 2022.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato da The Pokémon Company su Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente quest'oggi? Il Pokémon Presents vi ha convinto? Potete vedere il trailer di Leggende Pokémon Arceus qui.