Ghost of Tsushima: Director's Cut, trailer di lancio su PS5 e PS4

Ghost of Tsushima: Director's Cut sarà disponibile su PS5 e PS4 a partire dal 20 agosto, e Sony ha pensato bene di pubblicare uno spettacolare trailer di lancio per promuovere l'uscita di questa nuova edizione del gioco sviluppato da Sucker Punch.

Annunciato il mese scorso, Ghost of Tsushima: Director's Cut include una serie di miglioramenti tecnici nativi su PlayStation 5 e l'espansione Iki Island, che aggiunge diversi contenuti all'esperienza.

Completata la campagna principale del gioco, in cui vestiamo i panni del samurai Jin Sakai durante l'invasione mongola dell'isola di Tsushima, potremo dunque esplorare una nuova ambientazione e cimentarci con missioni extra.

Il risultato finale non mancherà di entusiasmare tanto i fan dell'originale Ghost of Tsushima quanto gli utenti che non avevano ancora provato questo coinvolgente action game ispirato al Giappone medievale.