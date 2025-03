I fan di Ghost of Tsushima aiutarono a restaurare un santuario giapponese, che ora ha bandito tutti i turisti

Il Santuario Watazumi pare essere stato la fonte d'ispirazione del Santuario della Roccia Scarlatta del gioco, con i fan dell'opera di Sucker Punch che hanno contribuito attivamente al suo restauro , donando soldi, dopo i danneggiamenti causati da un tifone nel 2020, lo stesso anno di pubblicazione di Ghost of Tsushima. La raccolta fondi ottenne circa 27 milioni di yen (180.000 euro circa), tanto che i sacerdoti del santuario ringraziarono i partecipanti per quanto fatto.

Il Santuario Watazumi, un vero santuario shintoista dell'isola di Tsushima , in Giappone, ha annunciato che a partire dal 23 marzo vieterà l'ingresso a chiunque non sia un membro della congregazione o un fedele. La drastica decisione nasce da un'imperdonabile mancanza di rispetto al luogo sacro commessa da dei turisti, non ben identificati.

Turisti molesti

Sfortunatamente molti turisti non capiscono il concetto di limite e negli ultimi tempi il Santuario Watazumi ha vissuto diversi episodi problematici, che hanno portato inizialmente a un divieto di accesso per i visitatori provenienti dalla Corea del Sud, quindi a quello generale per i turisti di tutto il mondo, compresi quelli giapponesi. Il fatto che lo ha causato risale al 22 marzo, quindi è molto recente.

Una foto del Santuario Watazumi

Sebbene non siano stati forniti dettagli sull'accaduto, ossia sul fatto scatenante la chiusura, questo è stato definito come un "grave e imperdonabile atto di mancanza di rispetto". È noto che più volte i funzionari del santuario abbiamo riportato alla polizia locale del comportamento di alcuni turisti, inclusi alcuni atti di vandalismo che hanno colpito il terreno sacro, nonché vari abusi fisici e verbali contro il personale. Questi comportamenti hanno causato un grosso stress al personale, portandolo a ritenere a rischio la gestione del luogo. Da qui lo stop completo ai turisti, con l'accesso che ora è garantito soltanto ai membri della congregazione e ai fedeli.

Non è possibile nemmeno scattare foto e registrare video o livestream. In un post successivo, i funzionari del santuario hanno chiarito che "coloro che considerano questo luogo un parco a tema o semplicemente un luogo fotogenico non sono fedeli". Il comunicato si è poi concluso con una tirata contro i turisti stranieri: "La distruzione di luoghi, cose e persone care ai giapponesi da parte del turismo estero non è altro che la distruzione della cultura giapponese".