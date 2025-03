In qualche modo, i videogiocatori sono attratti dai combattimenti tra veicoli: l'unione tra il gioco di guida e lo sparatutto risulta attraente, come se in questo caso la semplice somma delle parti bastasse a costruire un gameplay funzionante, sempre che ovviamente l'operazione sia condotta con un certo criterio. FUMES punta proprio a recuperare questa attrazione atavica del giocatore per auto corazzate e armate intente a combattere tra loro, facendone il fulcro di tutta l'esperienza, che inevitabilmente risulta intuitiva e immediata come un vecchio arcade, pur con qualche concessione al gusto più moderno. La caratterizzazione grafica in stile PS1 non fa che rimarcare questa ricerca di antichi archetipi videoludici, mettendo in scena una post-apocalisse a basso contenuto poligonale che riesce a rimanere ben impressa.

Quanto si parla di scontri fra veicoli in ambientazione post-apocalittica non si può evitare di pensare a Mad Max, e Fumes rispetta anche questa regola non scritta, proponendo uno scenario che sembra proprio riprendere l'iconografia della mitica serie cinematografica ma andando anche un po' oltre all'iconico deserto solcato da minacciose auto corazzate.

Il primo impatto con la demo sembrava voler giocare molto su quest'ovvia citazione, considerando anche che la targa iniziale dell'auto riporta un esplicito "Max", ma basta avanzare un po' per capire che il mondo di Fumes risulta un po' più variegato e anche decisamente strano. Allo stesso modo, l'immediatezza iniziale lascia spazio ad alcuni elementi che arricchiscono l'esperienza e la rendono più peculiare, lasciandoci una gran voglia di vedere come sarà la versione definitiva.