Ghost of Tsushima Director's Cut annunciato per PS4 e PS5, include il DLC Iki Island

Ghost of Tsushima Director's Cut è realtà ed è stato annunciato per PS5 e PS4 da Sony in via ufficiale con un trailer di presentazione, che presenta i contenuti comprensivi anche di una nuova espansione, Iki Island e una serie di aggiunte e miglioramenti rispetto alla versione originale.

La data di uscita è fissata per il 20 agosto 2021, sia su PS5 che su PS4, includendo tutti i contenuti originali, vari miglioramenti soprattutto per quanto riguarda l'upgrade next gen su PS5 e anche la novità introdotte con il DLC di Iki Island, che espande la storia di Jin all'interno della nuova isola, dotata di ambientazioni e situazioni inedite.

Ghost of Tsushima: Director's Cut introduce nuovi contenuti e miglioramenti

Tra le novità principali dell'upgrade su PS5 troviamo un miglioramento alla sincronizzazione labiale in giapponese, il supporto per il controller DualSense, l'aggiunta dell'audio 3D con supporto per Tempest Engine, miglioramenti ai tempi di caricamento, opzioni grafiche per portare la risoluzione a 4K, la possibilità di raggiungere i 60 fps e il trasferimento dai salvataggi da PS4 a PS5.

Iki Island rappresenta una nuova ambientazione da esplorare in Ghost of Tsushima: Director's Cut

Sul blog ufficiale PlayStation, inoltre, precisano che Se possedete già Ghost of Tsushima su PS4, potrete trasferire il vostro salvataggio su PS5 in modo da riprendere da dove avevate interrotto. Per tutti i nuovi utenti, il contenuto Iki Island Expansion sarà disponibile a partire dall'atto 2 di Ghost of Tsushima, dopo aver sbloccato la regione di Toyotama..

Oltre alla Director's Cut, chiunque possieda già Ghost of Tsushima potrà inoltre scaricare una patch contenente alcuni aggiornamenti, in particolare per quanto riguarda la modalità foto, nuove opzioni di accessibilità per la rimappatura del controller e l'opzione per agganciare i nemici in combattimento oltre alla possibilità di nascondere la faretra durante il gioco, che pare sia stata richiesta con una certa insistenza dal pubblico.

Ghost of Tsushima: Director's Cut, un panorama delle nuove ambientazioni

Infine, per tutti gli appassionati di Ghost of Tsushima: Legends, Sony ha annunciato il rilascio anche di alcuni nuovi aggiornamenti, inclusa una modalità totalmente inedita che verrà presentata nelle prossime settimane. Tutti gli aggiornamenti di Ghost of Tsushima: Legends saranno disponibili senza costi aggiuntivi per chi possiede già una versione di Ghost of Tsushima su qualsiasi piattaforma.

Da notare che questi aggiornamenti disponibili senza costi aggiuntivi sembrano riferirsi alla patch contemporanea all'upgrade, non ai contenuti specifici di Ghost of Tsushima Director's Cut. Questi ultimi infatti sembrano essere a pagamento. Sul PlayStation Blog in inglese si parla infatti di 29,99 dollari per passare da Ghost of Tsushima su PS4 alla Director's Cut su PS5 e 9,99 dollari per passare dalla Director's Cut su PS4 a quella su PS5.

Vengono dunque confermate le voci di corridoio relative sia a Ghost of Tsushima: Director's Cut, che era stato classificato dall'ESRB nei giorni scorsi, sia all'espansione in arrivo nel 2021.