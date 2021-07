Minecraft: tanti gadget sono disponibili da GameStopZing, per ogni acquisto un codice in omaggio

L'arrivo dell'aggiornamento Caves & Cliffs ha riacceso la vostra passione di Minecraft? Benissimo, sappiate che sia nei punti vendita di GameStopZing, ma anche online, sono disponibili tantissimi gadget ufficiali dedicati a Steve, Alex e il loro cubettoso universo.

Non sapete di cosa stiamo parlando? L'aggiornamento di Minecraft 1.17, chiamato Caves & Cliffs aggiunge tantissime cose al celebre gioco di Mojang, come nuovi biomi, oggetti e animali, grazie ai quali rendere le proprie avventure ancora più entusiasmanti.

Dal 1 al 15 luglio, ogni acquisto presso GameStopZing legato a Minecraft consentirà di ottenere un codice per scaricare la felpa Glow-squid in Minecraft Caves & Cliffs. Qui potete trovare tutti i dettagli.

Alcuni ei gadget ufficiali Minecraft che si possono trovare da GameStopZing

In altre parole acquistando almeno uno di questi gadget ufficiali si otterrà un codice di gioco per essere estremamente fashion all'interno di Minecraft. Potrete scegliere tra uno zaino da portare nelle gite estive o per essere pronti per l'inizio della sciola, una bellissima spada gommosa, peluche di varie dimensioni, card con Minecoins, tazze e tanto altro.

Per sapere cosa è disponibile basta andare in uno dei tanti punti vendita distribuiti in tutto il territorio o spulciare il catalogo su GameStop.it.

