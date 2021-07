Death Stranding Director's Cut, Kojima sta preparando un nuovo trailer, forse per l'evento PS5

Il fatto che Hideo Kojima stia ultimando un nuovo trailer per Death Stranding Director's Cut per PS5, secondo molti è la prova dell'imminenza dell'evento PlayStation. Negli ultimi due giorni Kojima ha pubblicato dei tweet in cui parla dell'editing del suddetto trailer. Essendo il gioco esclusivo per PS5, per molti è stato facile tirare le somme e dedurne che sarà mostrato durante il vociferato evento di Sony.

Ora, oltre ai tweet di Kojima ci sono altri indizi che puntano all'imminenza dell'evento. Ad esempio qualche settimana fa ne aveva parlato l'insider Navtra, mentre durante la Summer Game Fest il patron Geoff Keighley aveva detto che su Death Stranding Director's Cut sarabbero state diramente nuove informazioni nel giro di poche settimane.

Dell'evento hanno parlato anche alcuni insider negli ultimi giorni. Chiaramente non c'è niente di confermato, ma se sommiamo il tutto, qualcosa di concreto sicuramente può essere intravisto... quantomeno è certo che vedremo presto un nuovo trailer di Death Stranding Director's Cut.