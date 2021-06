PlayStation Experience: spunta una possibile data a luglio per l'evento Sony su PS5

PlayStation Experience, ovvero quello che dovrebbe essere l'evento estivo di Sony con la presentazione di varie novità per PS5 e non solo, potrebbe avvenire l'8 luglio 2021, secondo quanto riferito dal sito francese JeuxVideo.

Ovviamente non si tratta di un'informazione ufficiale, ma è piuttosto strana la decisione con cui il sito in questione riferisce che il nuovo evento di presentazione Sony sia previsto per tale data, parlando peraltro del possibile annuncio di Ghost of Ikishima, o quello che sarà il titolo dell'espansione stand-alone di Ghost of Tsushima di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri.

Il rumor sul gioco in quesitone viene dal solito insider Shepshal_Nick, la cui affidabilità si è dimostrata buona nel recente passato, sebbene ovviamente non sia una fonte infallibile, ma JeuxVideo ha corroborato l'idea aggiungendo anche il fatto che il titolo potrebbe essere presentato più nel dettaglio alla PlayStation Experience dell'8 luglio, cosa che introduce un'altra voce di corridoio molto interessante.

È da un po' di tempo che si parla di un evento di presentazione estivo da parte di Sony su PS5 e dintorni, in attesa di capire se si tratti di uno State of Play o qualcosa di più sostanzioso. Già qualche tempo fa si parlava di PlayStation Experience ma con probabile collocazione a giugno, mentre di recente è emerso che Sony ha registrato il marchio "PSX" per una conferenza, a questo punto attendiamo di sapere se questa data dell'8 luglio si basi su indizi reali o meno.