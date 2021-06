Sony PlayStation registra il marchio PSX, ufficialmente legato a una "conferenza"

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha registrato il marchio "PSX" in data 11 giugno 2021. Il marchio è legato a "Creazione, organizzazione e conduzione di esibizioni e conferenze nell'ambito dell'intrattenimento e dei videogiochi", sulla base delle informazioni ufficiali mostrate dall'ente di registrazione utilizzato. Ovviamente, è facile pensare che si tratti di una nuova PlayStation Experience.

Come sempre, ricordiamo che per il momento Sony non ha annunciato alcun tipo di evento e che questa registrazione potrebbe non essere legata ad alcun evento in arrivo. Si tratta in ogni caso di una situazione "sospetta", visto che avviene in periodo (post)E3 2021 e che molteplici rumor puntano il dito verso una nuova conferenza di Sony PlayStation.

PS5 sarà una parte fondamentale di questa presunta PSX?

Ammettendo per un attimo che effettivamente "PSX" stia per PlayStation Experience e che questa sia l'evento in arrivo, bisogna notare che non si tratterebbe "semplicemente" di uno State of Play. In altre parole, ci si potrebbe aspettare un evento di dimensioni più massicce. Non sarebbe una grande stranezza, visto che Sony ha saltato l'E3 e non ha quindi ancora dato vita a un grande evento, a differenze delle dirette concorrenti.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo. I leak dell'ultimo periodo parlavano proprio di una PlayStation Experience, durante la quale sarebbero apparsi vari giochi first party così come progetti di terze parti e, soprattutto, PS VR 2: il visore è stato al centro di un report di Bloomberg proprio nell'ultimo periodo.