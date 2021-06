Battlefield 2042: alcuni sviluppatori non credevano che il tornado fosse vero, era troppo bello

Battlefield 2042 ha impressionato i giocatori e parte del merito è legata anche al clima dinamico. Ad esempio, sarà presente un tornado che, in tempo reale, distruggerà la mappa: alcuni sviluppatori, addirittura, non credevano che fosse vero, in quanto era troppo bello.

Viene infatti spiegato che DICE ha lavorato per un intero anno sulla tecnologia del clima dinamico, mostrando poi un prototipo ad alcuni sviluppatori del team che erano inizialmente convinti che si trattasse di un tornato pre-renderizzato (ovvero non calcolato in tempo reale): non credevano che una cosa del genere fosse possibile in quello che poi sarebbe diventato Battlefield 2042. In totale, i team hanno lavorato per tre anni sul clima dinamico e sul miglioramento delle tecnologie Levolution (che permettono il cambiamento delle mappe su larga scala).

Battlefield 2042

In poche parole, il clima dinamico è uno dei fiori all'occhiello di Battlefield 2042, come ci aveva già suggerito l'insider Tom Henderson ad aprile 2021. Il trailer ha dimostrato che la qualità dello sparatutto di EA è certamente molto alta e siamo certi che molti fan non vedranno l'ora di potersi lanciare all'interno del mondo ideato da DICE.

Recentemente abbiamo anche visto un video diario che rivela modalità e nuovi dettagli sul gioco. Inoltre, ci è stato indicato che i Bot saranno usati per riempire i posti lasciati vuoti dai giocatori di Battlefield 2042.