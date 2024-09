Il prossimo Battlefield è sviluppato da quattro grandi team in contemporanea

Precisamente è stato spiegato che DICE si occuperà del multigiocatore, mentre Motive Studio si dedicherà al single player. Criterion Games avrà un ruolo doppio, in quanto il suo lavoro sarà rivolto sia alla modalità giocatore singolo che alla modalità online. Probabilmente avrà più che altro un ruolo di supporto per gli altri due team. Infine, Ripple Effect si occuperà di una "nuova esperienza", anche se non è chiaro esattamente cosa si intenda con queste parole.

Chi sono i team al lavoro su Battlefield

L'informazione è stata condivisa in rete da Geoff Keighley - noto conduttore e organizzatore dei The Game Awards e della Opening Night Live della Gamescom - che ha segnalato quanto abbiamo già detto, come potete vedere nel tweet qui sotto. L'immagine a corredo mostra i loghi dei vari team citati.

DICE è lo storico sviluppatore di Battlefield, mentre Criterion Games è maggiormente noto per i suoi giochi di guida della saga di Burnout e Need For Speed. Motive Studio è l'autore del remake di Dead Space, così come di un gioco ancora senza nome dedicato a Iron Man, in collaborazione con Marvel Games. Infine, Ripple Effect è il vecchio DICE LA (Los Angeles) che aveva già collaborato con DICE per la realizzazione di Battlefield 2042.

Non ci resta che attendere e vedere cosa realizzeranno questi quattro team.