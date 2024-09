Logitech annuncia la nuova tastiera G915 X: un aggiornamento per i giocatori di alto livello

In occasione del Logic Play tenutosi oggi, 17 settembre, Logitech ha svelato la nuova tastiera G915 X , un aggiornamento significativo della popolare G915 lanciata nel 2019. Con nuove funzionalità come interruttori migliorati, una maggiore durata della batteria e una struttura più robusta, la G915 X punta a fornire ai giocatori un'esperienza di utilizzo e di gioco ancora più precisa e confortevole.

Logitech ha inoltre aumentato lo spessore della piastra superiore in alluminio, passando da 1,2 mm a 1,5 mm, per garantire una maggiore stabilità complessiva della tastiera. Questo aggiornamento strutturale migliora la sensazione al tatto e la resistenza della tastiera, rendendola ancora più adatta a lunghe sessioni di gioco.

La durata della batteria della G915 X è stata aumentata rispetto alla versione precedente. Logitech riporta fino a 36 ore di utilizzo continuo alla massima luminosità per la versione full-size, e fino a 42 ore per la versione tenkeyless (TKL). Tuttavia, abbassando la luminosità al 50%, la durata può estendersi fino a 90 ore per il modello full-size e 100 ore per il TKL. Spegnendo completamente l'illuminazione RGB, si arriva fino a 800 ore e 1000 ore rispettivamente.

Funzionalità di personalizzazione avanzate con Key Control

La G915 X introduce anche il Key Control, una funzione che consente agli utenti di programmare ogni singolo tasto secondo le proprie esigenze. È possibile assegnare fino a 15 comandi per tasto, suddivisi tra livello base, livello funzione e G Shift, offrendo infinite possibilità di personalizzazione. Ad esempio, puoi programmare i tasti G laterali per eseguire comandi specifici in Streamlabs o creare macro per giochi complessi come Baldur's Gate.

La nuova tastiera Logitech G 915 X

Con Key Control, anche il tastierino numerico può essere trasformato in un set completamente diverso di comandi per adattarsi alle diverse attività, rendendo la G915 X estremamente versatile, sia per il lavoro che per il gioco. La Logitech G 915 X LIGHTSPEED verrà venduta a 239,99€, la versione TKL a 209,99€, mentre la versione con cavo a 189,99€.