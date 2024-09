Logitech lancia i nuovi prodotti Pro Series: mouse, tastiere e innovazioni per il gaming competitivo

Logitech ha annunciato una nuova gamma di prodotti Pro Series progettati specificamente per soddisfare le esigenze dei giocatori professionisti. Grazie a un processo di sviluppo basato sulla collaborazione con atleti e team di esport, i nuovi lanci includono il mouse Pro X Superlight 2 Dex , il mouse Pro 2 Light Speed , e la tastiera Pro X TKL Rapid con interruttori analogici. Questi prodotti mirano a migliorare le prestazioni dei giocatori fornendo comfort, velocità e precisione senza compromessi.

Pro X Superlight 2 Dex: il nuovo mouse wireless di punta

Il nuovo Pro X Superlight 2 Dex è il mouse di punta della serie Pro, progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori destri con una forma ergonomica e un peso ultraleggero di soli 60 grammi. Logitech ha collaborato con i migliori giocatori per creare un design confortevole che offra libertà di movimento e precisione. La nuova forma include un supporto extra per il pollice e una struttura più ampia rispetto ai modelli precedenti, mantenendo lo stesso peso leggero.

La nuova serie di Mouse della linea Pro

Il mouse è dotato del sensore Hero 2, il più avanzato sul mercato, in grado di tracciare fino a 888 pollici al secondo e 88 G di forza. Supporta una frequenza di polling di 8K, garantendo un'esperienza di gioco fluida e reattiva anche negli ambienti più rumorosi e complessi, come i tornei internazionali. Il mouse è anche compatibile con il sistema di ricarica Power Play per un'autonomia infinita. Questo mouse verrà venduto a 169€.