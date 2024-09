Logitech svela nuove soluzioni modulari per il Sim Racing: volante Pro, serie RS e nuove partnership

Un ecosistema modulare e personalizzabile per il Sim Racing

La nuova gamma di prodotti Logitech per il Sim Racing si basa su un concetto chiave: la modularità. Il nuovo RS Wheel Hub permette di collegare diversi tipi di volanti, garantendo compatibilità con PC, Xbox e PlayStation. Logitech ha creato una serie di volanti specifici per diversi stili di guida, come il volante aperto da pista e il volante rotondo ideale per il drifting o il rally.

Due tipologie di volanti diversi per il nuovo prodotto Logitech

I volanti sono progettati con materiali di alta qualità come il silicone e l'alluminio a bassa emissione di carbonio. Il design modulare consente anche l'aggiunta o la rimozione delle levette del cambio, per un'esperienza di guida personalizzata in base alle esigenze del pilota.