Logitech presenta le Astro A50 LIGHTSPEED, la cuffia da gaming definitiva per ogni tipo di piattaforma

Logitech ha finalmente svelato le tanto attese Astro A50 LIGHTSPEED , delle cuffie da gaming di fascia alta progettate per i videogiocatori che possiedono configurazioni più complesse, con più monitor e console. Questa nuova versione delle popolari A50 include numerose novità, come la tecnologia Play Sync Audio , una compatibilità estesa e un sistema di commutazione audio tra più dispositivi. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche principali.

Play Sync Audio permette di connettersi ai propri tre sistemi preferiti - console, PC o dispositivi portatili - e commutare l'audio direttamente dal pulsante posto sulle cuffie. La base delle nuove Astro A50 LIGHTSPEED è dotata di porte USB per il collegamento di più dispositivi, rendendo semplice e veloce la transizione tra le varie fonti audio.

Play Sync Audio è una delle principali innovazioni introdotte con le Astro A50 LIGHTSPEED. Si tratta di una versione evoluta di Play Sync, già introdotto con la A50X, che permette di passare da un sistema audio all'altro tra tre dispositivi diversi tramite connessione USB. Questo sistema è pensato per i giocatori che non hanno necessità di commutare anche il video, e che preferiscono un'installazione basata su connettività USB anziché HDMI.

Qualità audio e microfono di livello professionale

Le Astro A50 LIGHTSPEED sono dotate di driver auricolari Pro G in grafene, che garantiscono una qualità audio eccezionale, ideale per cogliere ogni dettaglio nei giochi. I driver, grazie alla rigidità del materiale, garantendo un suono senza distorsioni, permettendo ai videogiocatori di immergersi completamente nelle proprie partite. Che si tratti di uno scontro 1vs1 in Halo o di una partita frenetica su Apex Legends, le Astro A50 LIGHTSPEED offrono un'esperienza audio ai massimi livelli.

Le Astro A50 LIGHTSPEED sullo stand di ricarica

Il microfono delle Astro A50 LIGHTSPEED è stato progettato per offrire una comunicazione cristallina con il proprio team di gioco. Con risoluzione di 48 kHz, permette di trasmettere la propria voce con una chiarezza e una fedeltà simili a quelle di un microfono da streaming professionale, evitando problemi comuni come suoni distorti o rumori.