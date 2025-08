Amazon punta sulla pubblicità vocale: presto annunci nelle conversazioni con Alexa+

Pubblicità integrate nelle conversazioni

Jassy ha dichiarato che sempre più utenti utilizzano Alexa+ per fare acquisti vocali e che l'esperienza di shopping è "piacevole e destinata a migliorare". Ma è proprio in questo contesto che Amazon intravede un nuovo modello di monetizzazione: suggerimenti promozionali durante i dialoghi vocali, con l'obiettivo di facilitare la scoperta di prodotti e aumentare i ricavi. "Con l'aumento delle interazioni conversazionali, ci sarà spazio per la pubblicità", ha aggiunto Jassy.

L'integrazione pubblicitaria in un assistente vocale potrebbe tuttavia compromettere la qualità dell'esperienza per molti utenti. Amazon sta scommettendo molto su Alexa+, ma l'aggiunta di messaggi promozionali potrebbe rallentarne l'adozione, soprattutto se percepiti come intrusivi. A differenza di quanto visto con annunci su schermi o app, una voce che propone prodotti in una conversazione potrebbe risultare meno tollerabile.