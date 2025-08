Final Fantasy 14 è in un brutto momento, ammette il director, ma ci sono piani per migliorarlo

Le novità previste per Final Fantasy 14

Il director Naoki "Yoshi-P" Yoshida ha affermato che l'aggiornamento 7.3 - previsto per il 5 agosto - risolverà alcuni dei problemi, secondo quanto dichiarato alla testata giapponese Famitsu.

Yoshida ha ammesso che il team sta vivendo un momento difficile con Final Fantasy 14 e che ora non in uno stato "perfetto", ma il prossimo update darà il via a una serie di cambiamenti molto concreti che dovrebbero migliorare l'esperienza del giocatore.

Inoltre, viene confermato che Ultimate Raid è in sviluppo, sebbene non sarà pronto in tempo per la versione 7.3. Ci sono però tante altre novità previste, come personaggi ispirati a Final Fantasy 11 e alcuni raid. La patch 7.4 introdurrà nuove varianti dei dungeon. Il prossimo Fan Festival riceverà invece nuove informazioni tra non troppo: Square Enix spera di poter annunciare le date "presto".

I fan affermano però che queste novità non sono propriamente chiare e che non c'è una spiegazione definitiva su ciò che Square Enix introdurrà per perfezionare Final Fantasy 14. Pare che dovremo attendere l'uscita degli aggiornamenti per scoprirlo.

Segnaliamo infine che gli sviluppatori di Clair Obscur: Expedition 33 hanno visitato gli studi di Final Fantasy in Square Enix.