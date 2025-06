I personaggi di Final Fantasy 14 continuano a diminuire, dal lancio dell'espansione Dawntrail

Poco prima del lancio della nuova patch 7.25 di Final Fantasy XIV , disponibile dal 27 maggio, LuckyBancho, un giocatore che gestisce un sito in cui fa il censimento non ufficiale dei giocatori di Final Fantasy XIV sin dal lancio del gioco, ha pubblicato una nuova analisi, secondo cui l'MMORPG di Square Enix ha registrato un calo nel numero di personaggi attivi negli ultimi due mesi (dalla pubblicazione della patch 7.2), e questo calo fa parte di una tendenza di lungo corso che LuckyBancho sta monitorando sin dall'uscita dell'espansione Dawntrail , avvenuta a giugno 2024.

L'analisi

Va detto che l'analisi si basa sui personaggi attivi, oltretutto non su tutti quanti. Quindi alcuni giocatori potrebbero avere più personaggi.

LuckyBancho considera "attivi" i personaggi di livello superiore al 70 che hanno mostrato cambiamenti nei parametri, come punti esperienza, HP, livello, e così via, rispetto al sondaggio precedente. In questo modo vengono esclusi gli account inattivi e i bot, ma va sempre considerato che non viene compresa l'intera base dei giocatori. Nondimeno i risultati sono interessanti, visto che tutte le informazioni provengono dai dati pubblici del Lodestone relativi agli ultimi due mesi.

Uno degli aspetti più rilevanti emerso dall'analisi è che, sin dal lancio di Dawntrail, la popolazione attiva di Final Fantasy 14 è in costante calo, con il trend che non si è ancora stabilizzato. Solo negli ultimi due mesi, il numero di personaggi attivi è sceso da circa 990.000 a circa 950.000.

Inoltre, il numero di nuovi personaggi creati rispetto all'analisi precedente, risalente a marzo 2025, è passato da circa 59.000 a circa 50.000. Anche i personaggi "ritornati" (ossia quelli inattivi che sono tornati attivi) sono calati, passando da 170.000 a 150.000. Lo stesso vale per i personaggi che sono rimasti attivi in modo continuo da marzo, che sono diminuiti di circa 20.000 unità.

Il grafico che mostra il trend attuale

Indicativo anche il grafico dei dati trimestrali di Final Fantasy 14, che parte dal quarto trimestre del 2011. In blu potete vedere i personaggi che hanno ottenuto il loro primo achievement, mentre quelli che non hanno ottenuto più alcun achievement dopo quel periodo (ossia che sono diventati inattivi) sono in verde. In rosso ci sono quei personaggi che hanno ottenuto altri achievement nello stesso periodo (ossia i rimasti attivi).

Secondo l'autore dell'analisi, la tendenza al ribasso proseguirà, dato che il numero di personaggi inattivi è in aumento, mentre le nuove leve sono sempre meno, per diversi motivi.