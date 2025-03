Naoki Yoshida di Square Enix commenta il cambio di posizione: il director di Final Fantasy 14 rassicura i fan

Ora, però, Yoshida ha commentato la situazione . Le informazioni erano in giapponese, ma i commenti sono stati tradotti dall'utente Discord "iluna minori", che si occupa in modo non ufficiale della traduzione in diretta degli eventi in streaming in lingua giapponese su Discord di FF14.

A inizio marzo vi avevamo segnalato che Naoki "Yoshi-P" Yoshida , noto director di Final Fantasy 14 presso Square Enix, non era più parte del consiglio di amministrazione della compagnia . In quel momento non era chiaro cosa stesse succedendo.

Le dichiarazioni di Yoshida

Mentre parlava con il community producer Toshio Murouchi in vista del livestream della prossima patch di Final Fantasy 14, Yoshida ha parlato della sua posizione nel consiglio di amministrazione e di cosa sia cambiato.

Yoshida

Il titolo di Yoshida cambierà da direttore a ufficiale esecutivo nel corso dell'anno, ma egli afferma che questo non dovrebbe essere considerato un cambiamento drammatico. "A quanto pare alcune persone stanno fraintendendo il fatto che Yoshi-P non sia più un dirigente di Square Enix", spiega iluna minore. "Ma in realtà non c'è alcun cambiamento. Semmai si tratta solo di uno spostamento di ruoli e così via. La posizione di Yoshi-P non è stata toccata".

"Alcuni [giocatori] non giapponesi hanno persino commentato che 'Yoshi-P ha esaudito il suo desiderio di non essere più un dirigente'", continua il post di iluna minori. "Yoshi-P ride, perché la gente si sta davvero inventando cose su di lui quando non sta accadendo nulla. Ad ogni modo, continuerà a fare del suo meglio per offrire giochi divertenti al suo pubblico e spera nel vostro continuo supporto".

Pare quindi che all'atto pratico non ci siano novità reali e che i giocatori possono stare tranquilli. Ricordiamo infine che il presidente di Square Enix ha aggiornato i dati di vendita di Final Fantasy 16, di cui Yoshida è stato produttore.