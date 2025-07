Life is Strange Collection annunciata da Square Enix su PS5: è una raccolta in edizione fisica, o "quasi"

Come riferito sul sito ufficiale di Square Enix, solo Life is Strange: True Colors e Life is Strange: Double Exposure saranno effettivamente presenti sul disco, mentre gli altri tre capitoli della serie dovranno essere scaricati attraverso codici per il download .

Square Enix ha annunciato Life is Strange Collection , ovvero la raccolta completa della serie di avventure narrative creata da Don't Nod che, per la prima volta, verrà messa a disposizione in forma completa e (quasi) fisica , sebbene su questo aspetto ci sia una precisazione importante da fare.

Tanti contenuti in un singolo pacchetto

Si tratta dunque di una soluzione intermedia che potrebbe non soddisfare gli appassionati del supporto fisico: acquistando la raccolta, di fatto si ottengono due dei cinque capitoli in formato fisico su disco mentre gli altri tre vengono distribuiti in digitale.

La copertina di Life is Strange Collection

Questa è la lista dei giochi compresi nella raccolta:

Life is Strange Remastered

Life is Strange: Before the Storm Remastered

Life is Strange 2

Life is Strange: True Colors Deluxe Edition

Life is Strange: Double Exposure Ultimate Edition

Per ogni capitolo sono compresi anche tutti i contenuti aggiuntivi, compresi anche i bonus per le prenotazioni, cosa che lo rende un pacchetto alquanto ricco.

Il tutto viene venduto al prezzo di 69,99€, attualmente disponibile in prenotazione direttamente sul sito ufficiale di Square Enix, attraverso lo store dell'editore, al momento solo in versione PS5.

La raccolta sarà poi disponibile dal 2 ottobre 2025. "Life is Strange è una serie di avventure narrative in single-player basate su storie toccanti e autentiche con una svolta sovrannaturale. Dal suo debutto, il franchise ha vinto più di 100 premi, che includono The Peabody Awards, BAFTA e GLAAD", si legge nella descrizione ufficiale.

"Nel corso di cinque avventure cinematografiche e cariche di emozioni, riavvolgerai il tempo nei panni di Max Caulfield e scoprirai i segreti di Arcadia Bay insieme a Chloe Price; partirai per un viaggio "on the road" con Sean Diaz e suo fratello Daniel, dotato di poteri telecinetici; cercherai una nuova casa con Alex Chen, un'empatica con dei poteri psichici; e infine tornerai con Max per risolvere un omicidio in due sequenze temporali".