L’Unione Europea abbandona la Digital Services Tax: vittoria per Apple e Big Tech

Apple può tirare un sospiro di sollievo. La Commissione Europea ha deciso di ritirare la proposta di Digital Services Tax, la tassa pensata per colpire i grandi colossi tecnologici globali come Apple, Google, Meta e Amazon. La notizia arriva da un documento interno circolato nei giorni scorsi a Bruxelles e ottenuto in esclusiva da Politico, che anticipa i punti principali della futura proposta di bilancio UE 2028-2035.

Secondo la bozza, la tassa sui servizi digitali non è più presente tra le opzioni di nuove entrate fiscali per finanziare il prossimo bilancio pluriennale dell'Unione. Una mossa che segna una retromarcia significativa rispetto agli orientamenti espressi solo pochi mesi fa, quando la tassa sembrava ormai in dirittura d'arrivo. L'imposta era stata pensata per imporre un contributo aggiuntivo alle aziende digitali che generano profitti rilevanti in Europa, pur non avendo una sede fisica nei Paesi membri.