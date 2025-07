Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Il gioco è disponibile da oggi per PC, PS5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S e consente a un nuovo pubblico di entrare in contatto con un titolo che è considerato una pietra miliare nel genere dei giochi di ruolo per computer.

Annunciato durante il PC Gaming Show 2025 , Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition segna il ritorno dello storico RPG adattato in questo caso da Aspyr, con un'operazione rimasterizzata che riguarda soprattutto qualche accorgimento tecnico ma che non va a toccare più di tanto l'originale.

Un grande classico riadattato

Uscito originariamente nel 2006 su PC, Neverwinter Nights 2 è un RPG basato sul mondo dei Forgotten Realms di Dungeons & Dragons, sviluppato da Obsidian Entertainment coinvolgendo nomi celebri come Josh Sawyer, Ryan Rucinski, Chris Jones, Frank Kowalkowski e Chris Avellone.

È caratterizzato da un'impostazione classica in terza persona con visuale dall'alto, ovvero quella tipica del genere in questione tra gli anni 90 e i primi 2000, incentrato sul sistema d20 e sull'uso di un party di tre personaggi da scegliere all'interno di un gruppo più ampio di compagni.

Tra le novità maggiori introdotte in questa rimasterizzazione c'è il multiplayer cooperativo cross-play, che consente di giocare la campagna insieme ad altri utenti in connessione online, oltre a vari miglioramenti applicati all'interfaccia anche per accogliere meglio l'uso dei controller.

Oltre alla storia di base, Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition comprende anche tre espansioni del gioco: Mask of the Betrayer, Storm of Zehir e Mysteries of Westgate, proponendo dunque l'esperienza completa.