Il nuovo video di Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition presenta le espansioni

Aspyr ha pubblicato un nuovo, breve trailer di Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition , in uscita su Xbox Series X e S, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC, per presentare le tre espansioni del gioco , che saranno tutte comprese nel pacchetto base. Considerate che il video dura appena 30 secondi, quindi c'è poco spazio per vedere del gameplay effettivo.

Almeno una da giocare

Se conoscete il gioco, saprete che le tre espansioni sono Mask of the Betrayer, Storm of Zehir e Mysteries of Westgate.

In particolare Mask of the Betrayer viene considerata come un'opera a se stante, migliore addirittura del gioco base, tanto che c'è chi la include tra i migliori giochi di ruolo di tutti i tempi. Si tratta di una nuova avventura che aggiunge diverse meccaniche, alcune delle quali davvero punitive, ed è caratterizzata da una storia davvero profonda.

Storm of Zehir è molto più tradizionale nell'impostazione e racconta di un viaggio per delle terre selvagge, vissuto una tappa alla volta. Mysteries of Westgate, infine, è un'avventura ambientata nella città di Westgate, dove bisogna scoprire i segreti dei bassifondi, uscendone possibilmente vivi..

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition è la rimasterizzazione di Neverwinter Nights 2 di Obsidian Entertainment, un gioco di ruolo con visuale in terza persona in uscita il 15 luglio 2025.