Meta sostiene l’età digitale minima e reclama più potere nelle mani dei genitori dei ragazzi

Meta, di recente, si è detta favorevole ad una nuova proposta che sta facendo discutere in Europa: l'introduzione di un'età digitale della maggiore età valida per tutti i Paesi dell'Unione Europea, conosciuta come Digital Majority Age. L'idea è quella di richiedere l'approvazione dei genitori prima che gli adolescenti possano scaricare delle app, in particolare i social media.

Il tema dell'età digitale, così come quello di versioni delle applicazioni diverse per i più giovane, è un tema ricorrente negli ultimi mesi e anni per quel che riguarda la gestione delle piattaforme digitali e in particolar modo per le piattaforma social.