Se Xbox cambia tutto, possiamo ancora definirla una console?

Viste le ultime settimane di Xbox, non si può certo dire che ci si annoi a Redmond. Nel giro di poco tempo abbiamo ricevuto una serie di aggiornamenti sul presente e, soprattutto, sul futuro (prossimo e remoto) di Xbox e sulla strategia che Microsoft intende attuare per la prossima generazione di console. E abbiamo assistito a un'altra ondata di licenziamenti, la quarta nel giro di appena 18 mesi. Per capire il futuro della piattaforma Xbox, però, bisogna partire da un annuncio dato l'8 giugno, che ha concretizzato una voce che circolava da molto tempo: quella di una partnership tra Microsoft e Asus, che porterà all'arrivo di un handheld PC basato su Windows chiamato ROG Xbox Ally X. Sebbene non si tratti della console portatile a marchio Microsoft che molti si aspettavano, è sicuramente un passo in quella direzione, e forse anche un banco di prova per testare l'interesse verso questo tipo di dispositivi. E anche verso tutta una serie di novità che riguarderanno il futuro delle piattaforme Xbox, come scopriremo qualche giorno dopo, direttamente dalla voce di Sarah Bond. Prima, però, vale la pena citare anche un altro annuncio significativo avvenuto in questi giorni, che aggiunge un ulteriore tassello all'espansione della strategia "questa è una Xbox": un'edizione del Meta Quest S3 a marchio Xbox. In pratica un visore Meta venduto in bundle con un controller e tre mesi di Game Pass Ultimate. L'iniziativa è pensata per consolidare la presenza del servizio Cloud sulla piattaforma VR. È un dettaglio importante, perché conferma la volontà di Microsoft di allontanarsi sempre di più dall'idea della console come unico punto d'accesso, rafforzando invece la presenza del brand su qualsiasi dispositivo con uno schermo e una connessione internet. L'interfaccia di ROG Xbox Ally X promette di mettere in primo piano l'esperienza di gioco Ma l'annuncio più dirompente è stato sicuramente quello fatto da Sarah Bond, presidente della divisione Xbox, che il 17 giugno ha scosso il mercato con appena un minuto e mezzo di intervento, potenzialmente capace di rivoluzionare una volta per tutte il concetto stesso di console e il modo in cui vivremo questa passione in futuro. Nel suo breve discorso, Bond ha confermato che Microsoft ha stretto una partnership con AMD che porterà l'azienda statunitense a occuparsi dei chipset delle nuove console (Sarah Bond ha deliberatamente usato il plurale per descrivere il futuro del marchio), lasciando intendere che saranno più simili a PC ibridi. Questo si concretizzerà non solo nella possibilità di accedere a più store digitali per i propri acquisti, senza limitarsi al solo Microsoft Store, ma anche in un sistema operativo completamente diverso: non più custom, bensì basato su Windows.

Una rivoluzione in tutto e per tutto Ecco che rientra nel discorso ROG Xbox Ally X, destinata a diventare il primo vero test sul campo per questo nuovo sistema. ROG Ally di Asus è una macchina basata su Windows che, nella nuova versione marchiata Xbox, utilizzerà una versione "ripulita" del sistema operativo Microsoft, alleggerita da tutti quegli elementi poco utili ai fini del gioco. Verranno eliminati processi e programmi non legati al gaming e sarà adottata un'interfaccia pensata sul modello dell'applicazione Xbox. Idealmente, questo l'avvicinerà all'esperienza che ora si vive sull'handheld targato Valve, ovvero Steam Deck (che però funziona con SteamOS, basato su kernel Linux). Quello degli handheld è un mercato in forte espansione negli ultimi anni e rappresenta un segmento molto particolare che non afferisce del tutto né al mondo del PC gaming, né al tradizionale campo delle console portatili, monopolizzato da Nintendo. In effetti, anche dal punto di vista dei numeri, Nintendo Switch 2 gioca un campionato a parte. Attualmente, il mercato dei PC handheld conta circa 6 milioni di unità vendute in totale, con Steam Deck in testa a quota 4 milioni di unità distribuite dal 2022, anno del suo debutto. Nintendo, invece, ha venduto 3,5 milioni di console nei primi quattro giorni dal lancio della sua nuova macchina. Ma è comprensibile: Steam Deck viene proposta quasi come un'estensione del videogioco su PC, un modo per gli utenti già parte dell'ecosistema Steam di continuare a giocare anche in mobilità, lontano dai propri dispositivi principali. Si tratta però di un mercato potenzialmente interessante per Microsoft, anche perché ROG Ally (così come tutti gli handheld basati su Windows), a differenza di Steam Deck, offre la possibilità di acquistare e utilizzare anche giochi provenienti da altri store: GOG, Epic Games Store, Steam, Microsoft Store e così via. E questa possibilità, secondo le parole di Bond, sarà cruciale per la prossima generazione di console Xbox. Il passaggio è epocale per il mondo delle console, da sempre blindato ai negozi di chi produce l'hardware, e promette di assottigliare sempre di più la distanza tra le piattaforme e di sfumare decisamente il concetto di esclusiva. Con Microsoft che è diventata uno dei publisher più grandi in circolazione dopo l'acquisizione di Activision Blizzard e Zenimax (e perfino uno di quelli di maggior successo su PlayStation 5, dal momento che titoli come Forza Horizon 5 e Indiana Jones e l'antico cerchio hanno guidato le classifiche di vendita software della console), e con Sony sempre più attiva nella pubblicazione dei propri titoli su PC, gli utenti PlayStation potranno giocare le esclusive Xbox sulle loro console, e gli utenti Xbox potranno accedere a quelle PlayStation per vie alternative, acquistandole per esempio su Steam. Il tutto senza considerare che che Helldivers 2 arriverà anche su Xbox Series X|S: sarà un unicum o una testa di ponte? Inoltre, l'adozione di Windows come sistema operativo punta anche a risolvere un problema storico della filosofia "Play Anywhere" di Microsoft, ovvero quello dei cataloghi di console e PC che attualmente presentano divergenze nei titoli disponibili, con alcuni giochi esclusivi di una o dell'altra piattaforma. Tra questi si contano anche diversi videogiochi delle generazioni precedenti (Xbox, Xbox 360 e Xbox One) che, in alcuni casi, sono giocabili su PC solo tramite il servizio cloud. Per un'azienda che ha dimostrato di voler portare avanti il concetto di poter giocare ovunque e su qualsiasi dispositivo, e che sembra avere a cuore la preservazione del software videoludico, si tratta di un passo importante. Un ulteriore segnale in questa direzione è arrivato proprio in questi giorni, con l'annuncio della nascita di una sezione Retro Classic all'interno del servizio Game Pass, nella quale è possibile giocare a decine di classici Activision.