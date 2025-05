Xbox Game Pass svela la raccolta Retro Classics, oltre 50 giochi classici di Activision disponibili da ora

Come se non bastasse la ghiotta infornata di nuovi titoli in arrivo durante la seconda metà di maggio, tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha presentato una nuova iniziativa per gli abbonati a Xbox Game Pass e PC Game Pass che potrebbe fare la gioia degli amanti di retrogaming. Si tratta di Retro Classics, una raccolta che include oltre 50 giochi classici di Activision, ora disponibili per tutti gli iscritti.

Parliamo di una variegata selezione di titoli degli anni '80 e '90. Tra questi troviamo anche Commando, Grand Prix, Kaboom!, Mech Warrior 2: 31st Century Combat e Pitfall!. Microsoft afferma che è solo l'inizio e nel tempo il catalogo verrà espanso fino a superare i 100 giochi in totale.