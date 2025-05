Google Chrome presto cambierà automaticamente le tue password deboli

Durante il Google I/O 2025, l'azienda ha annunciato una novità importante per la sicurezza online: Chrome sarà presto in grado di cambiare automaticamente le password deboli o compromesse. Il Password Manager integrato nel browser, già capace di avvisare l'utente quando una password non è sicura, ora potrà sostituirla direttamente con una nuova più robusta, generata automaticamente, e aggiornarla nei siti compatibili - senza che l'utente debba fare nulla, se non accettare il suggerimento.

Un passo in più verso la sicurezza senza sforzi Come ha spiegato Parisa Tabriz, VP e GM di Chrome, l'obiettivo è eliminare gli attriti che spesso scoraggiano gli utenti dal prendersi cura della propria sicurezza online: "Se diciamo che una password è debole, è fastidioso doverla cambiare manualmente. E sappiamo che, se qualcosa è fastidioso, la gente non lo fa. L'automazione, invece, è un vantaggio per la sicurezza e la semplicità". Il sistema entrerà in funzione entro la fine del 2025, e per questo Google ha già invitato gli sviluppatori web ad aggiornare i propri siti per supportare la funzione. Google Chrome Il processo sarà semplice: quando Chrome rileverà una password a rischio durante il login, proporrà una soluzione automatica. Se l'utente accetta, il browser procederà con la generazione di una nuova password forte, la aggiornerà nel sito e la salverà nel gestore interno, così da poterla riutilizzare nei login successivi. Il tutto, in pochi secondi e senza dover accedere manualmente alle impostazioni dell'account. Tuttavia, la scelta finale resterà sempre all'utente, che dovrà confermare l'operazione.