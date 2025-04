OpenAI pronta ad acquistare Chrome se Google sarà costretta a venderlo

Durante la fase dei rimedi del processo antitrust contro Google, aperta lunedì a Washington, un'affermazione inattesa ha catturato l'attenzione di tutti: OpenAI si è dichiarata interessata ad acquistare il browser Chrome, nel caso in cui il tribunale decidesse di imporne la cessione. Lo ha rivelato Nick Turley, responsabile prodotto di ChatGPT, durante la sua testimonianza, riportata da Reuters.

L'ipotesi di uno spacchettamento di Chrome è una delle misure più radicali richieste dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per indebolire la posizione dominante di Google nella ricerca online. Già riconosciuta come monopolista dal giudice Amit Mehta nell'agosto 2024, Google è ora al centro di una delle fasi più delicate del processo, in cui si deciderà se e come ristrutturarne il potere.