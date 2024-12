Il motore di ricerca IA ChatGPT Search è ora disponibile per tutti, gratis

OpenAI ha reso disponibile a tutti l'accesso al suo motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale, ChatGPT Search . Inizialmente riservato agli abbonati a pagamento, il motore di ricerca è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti, a patto che dispongano di un account e siano loggati.

Le novità di ChatGPT Search

La notizia dell'apertura a tutti del motore di ricerca di ChatGPT è stata annunciata durante l'evento live di lunedì 16 dicembre 2024 e fa parte del calendario dell'avvento degli annunci di OpenAI, "12 giorni di shipmas". Di seguito il video completo dell'ottavo giorno (sabato e domenica in OpenAI si riposa).

Tra le novità più interessanti, spicca una versione ottimizzata del motore di ricerca per dispositivi mobili. Quando si cercano luoghi specifici, come ristoranti o attrazioni locali, ChatGPT visualizzerà un elenco di risultati con immagini, valutazioni e orari di apertura, proprio come un motore di ricerca tradizionale. Selezionando una posizione, si otterranno informazioni più dettagliate e sarà possibile visualizzare una mappa con le indicazioni stradali direttamente dall'app.

Un'altra funzionalità degna di nota mira a velocizzare la ricerca di ChatGPT quando si cercano siti web specifici, come quelli per la prenotazione di hotel. Invece di elaborare una risposta completa, ChatGPT mostrerà prima i link ai siti web pertinenti, fornendo poi maggiori informazioni su ciascuna opzione. Inoltre, gli utenti che utilizzano la modalità vocale avanzata (disponibile solo per gli abbonati a pagamento) potranno beneficiare di informazioni aggiornate automaticamente dal web.

Ricordiamo che nelle precedenti live OpenAI ha annunciato anche il generatore di video Sora, la visualizzazione Canvas gratis per tutti, ChatGPT che diventa Babbo Natale e impara a rispondere ai vostri video, anche in videochiamata, l'abbonamento ChatGPT Pro da 200 dollari al mese e, infine, "Progetti", la nuova funzione per gestire le conversazioni con l'IA.

Voi che cosa ne pensate di ChatGPT Search? L'avete già provato? E siete d'accordo con lo studio che affermava, qualche giorno fa, che ChatGPT Search inventa le fonti e dà risposte sbagliate a quasi tutte le domande? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.