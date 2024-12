ChatGPT diventa Babbo Natale e impara a rispondere ai vostri video, anche in videochiamata, con Advanced Voice

L'annuncio giocoso riguarda la possibilità di parlare con il chatbot in versione Babbo Natale per un periodo di tempo limitato. L'annuncio serio, invece, è l'introduzione di una funzionalità molto attesa, ovvero la condivisione di video e schermo, anche in tempo reale, con Advanced Voice . Andiamo a vedere come funzionano queste due novità.

La condivisione di video e schermo con Advanced Voice

Come detto, il principale annuncio della nuova casella del calendario dell'avvento di OpenAI è l'introduzione della condivisione di video e schermo durante le conversazioni vocali con Advanced Voice. Questa funzione, in arrivo nei prossimi giorni per gli utenti ChatGPT Plus e Pro nella maggior parte dei Paesi, semplifica notevolmente l'interazione, eliminando la necessità di descrivere verbalmente situazioni o caricare immagini per ottenere assistenza.

L'Europa dovrà attendere un po' di più, ma l'azienda ha già annunciato che il servizio sarà presto esteso agli utenti Plus e Pro in UE, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, mentre gli utenti Enterprise ed Edu dovranno attendere gennaio 2025.

Ma come funziona di preciso? L'utilizzo della condivisione video e schermo è stato progettato per essere intuitivo e accessibile. Sulla versione mobile, basterà toccare l'icona vocale e, una volta attivata la modalità vocale, avviare il video toccando l'apposita icona. Per la condivisione dello schermo, si dovrà accedere al menu con tre punti e selezionare l'opzione "Condividi schermo".