Anche OpenAI ha il suo "Calendario dell'Avvento": 12 giorni di annunci sull'IA, ecco come seguire la live

L'annuncio, diffuso tramite un tweet, ha immediatamente scatenato l'entusiasmo degli appassionati e degli addetti ai lavori, che si interrogano su cosa l'azienda abbia in serbo per il futuro dell'IA.

Cosa aspettarci da OpenAI "Shipmas"

Tra le ipotesi più accreditate, c'è l'uscita di Sora, il generatore di video di OpenAI che ha già fatto parlare di sé per le sue potenzialità. Le aspettative sono alimentate da due fattori principali: in primo luogo, Mira Murati, ex CTO di OpenAI, aveva anticipato l'arrivo di Sora entro la fine dell'anno durante un'intervista al Wall Street Journal. In secondo luogo, la mossa di Google, che ha recentemente pubblicato Veo, un nuovo modello di generazione video disponibile in anteprima su Vertex AI, potrebbe aver spinto OpenAI ad accelerare i tempi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Naturalmente, Sora non è l'unica novità attesa. È probabile che OpenAI presenti anche aggiornamenti e nuove funzionalità per ChatGPT, il chatbot basato sull'intelligenza artificiale che ha rivoluzionato il modo di interagire con le macchine. Potremmo assistere a miglioramenti nella comprensione del linguaggio naturale, nella generazione di testo e nella capacità di svolgere compiti complessi.

Non sappiamo molto altro, ma le nuove tecnologie presentate potrebbero avere un impatto significativo su diversi ambiti, dalla produzione di contenuti alla ricerca scientifica, fino all'intrattenimento. Non resta che attendere il primo annuncio, previsto per oggi alle 19, ora italiana, e seguire con attenzione gli sviluppi dei prossimi giorni per scoprire quali sorprese OpenAI ha in serbo per noi. Potrete farlo a questo link.

Voi quali annunci vi aspettate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto c'è finalmente qualcuno che valuta le IA in modo indipendente.