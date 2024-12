Lo spettrale Pale Garden arriva in Minecraft come nuovo bioma, presentato con un trailer

Minecraft ha accolto il Pale Garden, ovvero il nuovo bioma del "giardino pallido" che arriva all'interno dell'aggiornamento The Garden Awakens, proponendo diverse novità interessanti per il celebre titolo di Mojang, presentate anche con il trailer riportato qui sotto.

Come abbiamo visto in occasione del Minecraft Live 2024, il Pale Garden è il nuovo bioma introdotto in Minecraft: si tratta di un nuovo scenario dai tratti quasi onirici, che di notte vira però verso toni decisamente inquietanti, anche a causa delle creature che lo popolano, ovvero i creaking.

L'update The Garden Awakens introduce dunque nuovi elementi importanti all'interno del mondo di Minecraft, con il bioma aggiuntivo e le creature che lo popolano, proponendo delle variazioni notevoli all'esperienza di gioco.