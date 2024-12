Marvel's Spider Man 2 è in forte sconto su Amazon: l'offerta a tempo potrebbe terminare a momenti

I giocatori di PS5 che ancora devono affrontare le avventure della coppia di Uomo-Ragno di Insomniac Games non devono perdere l'occasione di acquistare Marvel's Spider Man 2 in sconto su Amazon Italia. Il gioco per PS5 si trova infatti a un -41% rispetto al prezzo consigliato, che equivale al -16% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma parliamo di meno di due euro di differenza. Il gioco è venduto e spedito da Amazon. Si tratta di una offerta a tempo che probabilmente terminerà a breve, visto che fa parte delle promozioni iniziate con il Black Friday, quindi se vi interessa conviene non attendere ulteriormente.