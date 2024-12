eFootball collabora con Captain Tsubasa: parte oggi la rievocazione di Holly e Benji nel calcio Konami

Come era stato annunciato alcuni giorni fa , i nuovi contenuti a tema Captain Tsubasa sono disponibili da oggi dopo l'aggiornamento programmato a eFootball, caratterizzando le sessioni di gioco al titolo Konami con elementi tratti direttamente dalla serie.

Durante la campagna, gli utenti riceveranno varie ricompense a tema effettuando il log in a eFootball e potranno partecipare a nuovi eventi incentrati sui protagonisti di Captain Tsubasa. Le novità riguardano nuovi oggetti speciali che ritraggono alcuni personaggi del manga/anime ed eventi in-game che ci proiettano direttamente all'interno degli eventi della serie.

Eventi e oggetti speciali a tema Holly e Benji

Tra gli oggetti speciali aggiunti con l'update in collaborazione ci sono le Carte speciali Yoichi Takahashi, firmate dall'autore della serie Captain Tsubasa: queste sono illustrazioni esclusive per gli ambassador di eFootball, Lionel Messi e Takefusa Kubo, nelle quali entrambi i giocatori indossano le uniformi originali eFootball ispirate alla "Nankatsu Junior High School", la squadra di Tsubasa/Holly.

Per quanto riguarda gli eventi speciali, questi consentono agli utenti di ottenere carte crossover tra personaggi del manga e giocatori reali, tra cui "Hikaru Matsuyama" (Philip Callaghan) x Joshua Kimmich e "Ryo Ishizaki" (Bruce Harper) x Dayot Upamecano.

Gli eventi in-game a tema Captain Tsubasa possono essere trovati durante la Campagna di eFootball e comprendono diverse situazioni di gioco, con grafica e personaggi che richiamano la serie animata storica. Nell'evento "Time Attack" gli utenti controlleranno i personaggi di "Captain Tsubasa", tra cui "Tsubasa Oozora" (Oliver Hutton) e "Taro Misaki" (Tom Becker), e lotteranno contro il tempo per raggiungere l'obiettivo. In ogni fase, gli utenti raccoglieranno, fino a completarla, le parti di un'opera d'arte di "Captain Tsubasa". Questo permetterà di sbloccare avatar unici per i propri profili, oltre a vari oggetti in-game.

Attraverso la raccolta del "Bonus giornaliero", gli utenti potranno inoltre guadagnare punti cimentandosi in calci di rigore con i personaggi dell'anime. In totale saranno disponibili 10 personaggi di "Captain Tsubasa", tra cui "Tsubasa Oozora", "Kojiro Hyuga" (Mark Lenders) e "Hikaru Matsuyama". Potete vedere alcune immagini relative alla collaborazione nella galleria riportata qui sopra.