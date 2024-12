I campi di eFootball si allungheranno a dismisura grazie alla collaborazione con Captain Tsubasa

Holly si allena, tirando i rigori

In cosa consisterà la collaborazione? I giocatori potranno scaricare dell'equipaggiamento ispirato alla serie, a partire da questa settimana. I nuovi oggetti saranno disponibili dopo la manutenzione prevista per il 5 dicembre. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli, ma i fan possono dare un primo sguardo agli oggetti, indossati dagli ambasciatori di eFootball Leo Messi, Neymar e la recente aggiunta Luis Suárez nel filmato sottostante.

Come saprete, la serie Captain Tsubasa ha anche dei giochi ufficiali, come il relativamente recente Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Si tratta per lo più di titoli arcade, quindi molto leggeri, ma perfetti per chi non cerca troppe complicazioni. eFootball è invece un gioco di calcio live service free-to-play, liberamente accessibile, ma con microtransazioni. Ogni anno riceve diversi aggiornamenti per adeguare le rose alle nuove stagioni e aggiungere elementi al gameplay.

eFootball è disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One.