The Farm 51 sta per lanciare la campagna Kickstarter di Chernobylite 2: Exclusion Zone

Il primo Chernobylite divenne realtà grazie a una campagna Kickstarter di successo, che consentì allo studio polacco The Farm 51 di superare alcuni problemi finanziari. Chernobylite 2: Exclusion Zone seguirà la stessa strada , come annunciato su Steam:

La strada scelta sembra allontanarsi un po' dal modello S.T.A.L.K.E.R., seguito per il primo capitolo, visto anche il lancio in questi giorni del seguito ufficiale del gioco di GSC Game Worlds.

La campagna Kickstarter arriva qualche mese dopo l'annuncio e la pubblicazione di un trailer. Il motivo? Gli sviluppatori vogliono costruire Chernobylite 2: Exclusion Zone seguendo le indicazioni della comunità, quindi erano in cerca di feedback: "Qualche mese fa abbiamo pubblicato il primo teaser e il trailer di Chernobylite 2. Ancora una volta, abbiamo ricevuto tonnellate di feedback preziosi dai giocatori di Chernobylite e da quelli che non hanno provato il gioco originale." Hanno spiegato, per poi proseguire: "Sebbene l'accoglienza generale sia stata molto positiva, molti hanno ritenuto che mancasse qualcosa, qualche caratteristica che aveva reso la prima parte un'esperienza così piacevole per loro."

Quindi è arrivata la promessa di una revisione parziale del progetto, che ora sarà più in linea con quelle che sono le aspettative dei giocatori per un seguito. Da qui l'imminente lancio della campagna Kickstarter, che per ora non contiene molti dettagli, ma che intanto potete seguire per conoscere tutti gli sviluppi futuri di Chernobylite 2: Exclusion Zone.