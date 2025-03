Giusto recentemente l'avevamo visitata giocando a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , ma in passato non sono mancati altri giochi che l'hanno vista come teatro delle loro vicende o che a essa si sono in qualche modo ispirati. Pensate ad esempio ai capitoli precedenti della serie di GSC Game World, in qualche modo alla serie Metro, a Survarium e al primo Chernobylite, che era uno sparatutto in prima persona / immersive sim con elementi da gioco di ruolo e un forte focus sulla costruzione e la gestione di una base operativa. Ora abbiamo avuto modo di provare la versione in accesso anticipato del seguito, Chernobylite 2: Exclusion Zone che narrativamente riparte dalla fine del primo capitolo, ossia dalla scoperta delle proprietà di una strana materia chiamata Chernobylite, per proporsi come qualcosa di completamente diverso in termini di gameplay.

I fatti di Chornobyl hanno colpito l'immaginario collettivo più di quanto si pensi. In particolare i paesi vicini all'Ucraina, quelli che sono stati più segnati dalle radiazioni e dai problemi derivati, hanno sviluppato un vero e proprio immaginario intorno all'esplosione del reattore 4 della famigerate centrale nucleare, impastandolo con elementi culturali ben riconoscibili, come il romanzo "Picnic sul ciglio della strada" di Arkadij e Boris Strugackij, che è sembrato quasi profetico per come ha anticipato la nascita della Zona di alienazione (un territorio di circa trenta chilometri quadrati intorno alla centrale, considerato inadatto alla vita umana).

Action 3D narrativo

Facciamola breve: The Farm 51, studio polacco di grande talento cui dobbiamo Deadfall Adventures, Painkiller Hell & Damnation, Get Even e NecroVision, ha scelto la strada del gioco di ruolo action in terza persona, stavolta, pur mantenendo alcuni elementi del precedente episodio.

Il giocatore veste i panni di un Planewalker, che sono degli individui che accettano di vagare per le dimensioni parallele alla ricerca della Chernobylite, il tutto per supportare economicamente la sua famiglia. Veniamo immediatamente introdotti ai vari sistemi che compongono il gioco da un tutorial narrativo in cui ci vengono spiegate le motivazioni del protagonista e le tre classi che potremo interpretare. Potremo quindi diventare degli abili guerrieri che combattono corpo a corpo fronteggiando direttamente gli avversari, oppure dei cecchini che combattono a distanza, o ancora delle specie di maghi che usano i poteri della Zona per lanciare incantesimi elementali, incanalandoli in dei guanti speciali.

Un nemico mutato dalla Chernobylite, con il Duga sullo sfondo

Volendo è anche possibile tornare sui propri passi e provare build differenti. Comunque sia, fatta la nostra scelta iniziale, è ora di addentrarci in un mondo radioattivo pieno di escrescenze rocciose verde brillanti. In realtà il gioco riproduce la Zona in modo molto fedele, riproponendo luoghi riconoscibili come il Duga (l'enorme sistema radar russo costruito vicino a Chernobyl), capannoni e fabbriche presenti nell'area e le aree residenziali abbandonate. Semplicemente siamo in un piano diverso da quello reale, lontanissimi dalla Terra, dove la Chernobylite ha alterato non poco il paesaggio, ha creato dei mutanti che non vedono l'ora di ammazzarci e dove tre fazioni lottano per il controllo del territorio, a volte collaborando, altre scontrandosi.

Un angosciante edificio della Zona, in alcuni è anche possibile entrare

La vicenda comincia con la nostra astronave base che viene distrutta, non sappiamo bene da chi o perché. Dopo un sonno lungo mesi in un pod d'emergenza, il protagonista si mette in cerca di un modo per tornare a casa dalla sua famiglia. Dopo una fase iniziale di inserimento nel gameplay vero e proprio, trova il supporto di un altro sopravvissuto, che lo guida nella costruzione della sua base. Quest'ultima non solo è un ottimo rifugio, ma è anche un modo per raccogliere intorno a sé alleati (per la gran parte dei rappresentanti delle tre fazioni), che è possibile sfruttare in vari modi, inviandoli ad esempio a raccogliere risorse. Sono loro che terranno le comunicazioni aperte con i loro capi e che ci frutteranno missioni da svolgere per compiacerli, con le nostre scelte che dovranno sempre tenere conto dei precari equilibri in campo.

Uno dei portali da cui possono uscire i nemici

La base ha anche un'altra funzione: potenziare il personaggio dotandolo di nuovi strumenti e dandogli modo di sviluppare al meglio le sue abilità, tra attributi da migliorare e abilità da sbloccare. Insomma, ha più o meno la funzione che aveva nel primo capitolo, solo che qui non è un luogo a parte rispetto alle mappe in cui si svolgono le missioni, ma è integrata nel vasto mondo aperto in cui si vive l'intera avventura.