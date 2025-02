Chernobylite 2: Exclusion Zone ha una data d'uscita in accesso anticipato

Lo studio di sviluppo The Farm 51 ha annunciato la data d'uscita in accesso anticipato di Chernobylite 2: Exclusion Zone: il 6 marzo 2025. Il nuovo gioco seguirà quindi il percorso del precedente, che oltretutto ricevette il premio di Top Early Access Platinum Graduate sulla piattaforma di Valve.

L'annuncio ha anche creato l'occasione per ricordare che attualmente Chernobylite 2: Exclusion Zone è oggetto di una campagna Kickstarter che ha già raggiunto il suo obiettivo principale. Non è propriamente definibile come un successo clamoroso, visto che si parla di 161.677 euro raccolti sui 95.000 ricercati, ma quantomeno ha garantito un lancio più tranquillo del giooc.