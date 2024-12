Il nuovo video di Chernobylite 2: Exclusion Zone è dedicato alle sue caratteristiche principali

"Ma non è tutto. Come ben sapete, dopo le nostre precedenti pubblicazioni abbiamo ricevuto tonnellate di preziosi feedback da tutti voi. Sebbene l'accoglienza generale sia stata molto positiva, molti hanno ritenuto che mancasse qualcosa, qualche caratteristica che rendesse la prima parte un'esperienza piacevole per loro." Ha spiegato lo studio di sviluppo, facendo capire di aver preso molto seriamente i commenti della comunità e di essere pronti ad adattarsi, come hanno fatto molte volte durante la campagna Kickstarter e la fase Early Access di Chernobylite .

The Farm 51 ha pubblicato un nuovo trailer di Chernobylite 2: Exclusion Zone per mostrare alcune delle sue caratteristiche principali. Si tratta dell'inizio della campagna mirata ad approfondire i contenuti di gioco , dopo aver mostrato i tratti generali del progetto con i primi trailer.

Il trailer

The Farm 51 in questo senso afferma di avere il rispetto più totale della comunità, di cui vuole prendere in considerazione tutte le questioni sollevate. "Ci siamo impegnati in questo senso rilasciando il primo Chernobylite in Early Access nel 2019 e siamo sicuri che il fatto che il gioco sia stato un successo e che 2 milioni di giocatori lo abbiano già giocato con il rilascio finale, così come le recensioni molto positive degli utenti, siano il risultato della nostra collaborazione con voi."

Presto quindi partirà una nuova campagna su Kickstarter per rendere migliore anche Chernobylite 2: Exclusion Zone. Vi sapremo ridire quando sarà avviata, nel caso in cui vogliate partecipare allo sviluppo del gioco, contribuendo con i vostri soldi e i vostri commenti.