Apple svela le app e i giochi più scaricati del 2024 sull’App Store

Tra i giochi a pagamento per iPhone, Minecraft: Play with Friends guida la classifica, seguito da titoli iconici come Plague Inc . e Geometry Dash . Nei giochi gratuiti, invece, dominano Brawl Stars e Squad Busters , confermando il successo dei giochi multiplayer e casual. Anche tra le app a pagamento e gratuite, emergono trend interessanti: Threads, ChatGPT e Google Chrome sono tra le preferite nella categoria gratuita, mentre strumenti come e-Connect e Threema spiccano tra le app a pagamento.

Il meglio per iPad: creatività e intrattenimento

Per gli utenti iPad, l'App Store continua a essere una risorsa essenziale per creativi e gamer. Minecraft: Play with Friends si conferma il gioco più acquistato, mentre titoli come Stardew Valley e Papers, Please completano la lista dei più scaricati. Nella categoria gratuita, giochi come Roblox e Good Pizza, Great Pizza dimostrano la loro longevità e attrattiva.

Una schermata di Minecraft: Play with Friends.

Tra le app, il focus sulla creatività è evidente con Procreate e il nuovo Procreate Dreams, strumenti indispensabili per artisti e designer. Anche app per la produttività e l'apprendimento, come Nomad Sculpt e Human Anatomy Atlas 2025, continuano a trovare spazio nella routine quotidiana degli utenti.