Disponibile una nuova demo dell'intrigante metroidvania Blade Chimera

La demo è una versione estesa di quella pubblicata a giugno per lo Steam Next Fest . I contenuti in più sono molti:

A un mese dalla pubblicazione della versione completa del gioco, Team Ladybug ha pubblicato una nuova demo di Blade Chimera , in modo che i giocatori interessati abbiano modo di provarlo al meglio prima di decidere se acquistarlo o meno. Stiamo parlando di un metroidvania che pare essere di ottima qualità. Del resto è stato realizzato da uno dei più talentuosi sviluppatori indie giapponesi.

Scaricare la demo

Blade Chimera uscirà il 16 gennaio 2025 su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch. Per scaricare la nuova demo potete andare su Steam.

Il gioco racconta le vicende del cacciatore di demoni Shin che, insieme a Lux, un demone in grado di trasformarsi in una spada e di invertire il corso del tempo, va alla ricerca dei ricordi che ha ormai perso, come chi fosse sua moglie e quali abilità possedeva. Ritrovandoli diventerà sempre più forte.

Team Ladybug è uno studio già ben conosciuto tra gli appassionati di metroidvania, grazie agli ottimi Touhou Luna Nights e Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth. Suo anche lo sparatutto classico DRAINUS, tra i migliori usciti negli ultimi anni.