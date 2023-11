Blade Chimera è un'esclusiva console Switch in arrivo la prossima primavera

Nintendo ha mandato in onda il suo Indie World questa sera, 14 novembre 2023, e ha mostrato Blade Chimera, un gioco d'azione 2D. È un'esclusiva console per Nintendo Switch e sarà disponibile dalla primavera 2024.

Blade Chimera ci porta in una Osaka del futuro, divenuta un mondo cyberpunk distopico nel quale un gruppo chiamato Chisa della Comunione viene incaricato con la protezione della città dagli attacchi dei demoni. Noi siamo uno di questi e durante una missione otteniamo la possibilità di usare la Spada della Luce Fatata. L'arma è in realtà un demo che si è trasformato in una spada.

La Spada della Luce Fatata può abbattere nemici, ma anche piegare il tempo riportando nell'ambiente oggetti un tempo presenti, come scale e piattaforme per proseguire nell'avventura.

Diteci, cosa ne pensate di Blade Chimera?