Outer Wilds per Nintendo Switch ha una data di uscita e un trailer

Un'avventura spettacolare

Annunciato originariamente per Nintendo Switch molto tempo fa, Outer Wilds era finito sotto silenzio e si temeva che gli sviluppatori potessero aver cancellato questa versione della loro spettacolare avventura.

Per fortuna non è andata così, e in attesa del lancio del 7 dicembre potete dare un'occhiata alla recensione di Outer Wilds per farvi un'idea di questa particolare esperienza esplorativa, che sarà disponibile su Switch anche in formato fisico nel 2024.