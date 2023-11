Outer Wilds in arrivo su Nintendo Switch? L'annuncio sarebbe imminente per un leaker

Ebbene, secondo Pyoro, l'annuncio della versione per la console Nintendo sarebbe imminente, con uscita non molto lontana, probabilmente. Trattandosi di uno degli indie più apprezzati di questi anni, si tratta di un titolo molto atteso dagli utenti e il silenzio intorno al progetto è piuttosto strano.

La versione Nintendo Switch di Outer Wilds era stata inizialmente annunciata e prevista per l'estate del 2021 , ma da allora è praticamente scomparsa dai radar. Nel frattempo, il gioco è uscito anche in versione PS5 e Xbox Series X|S , ma misteriosamente non ci sono stati aggiornamenti sulla versione Nintendo Switch.

Secondo il noto leaker Pyoro , diventato un nome piuttosto conosciuto per quanto riguarda le voci di corridoio su Nintendo, ci sarebbe l'annuncio di Outer Wilds su Nintendo Switch in arrivo a breve, con uscita prossima.

L'enigma di Pyoro

A dire il vero, la questione non è stata riferita direttamente dal leaker, ma è deducibile attraverso una sorta di enigma proposto attraverso i suoi post su X.



"Finalmente potremo arrostire alcuni marshmallows anche su Switch", ha scritto il leaker, aggiungendo poi "Direct di febbraio 2021" come indizio sul soggetto del messaggio, che è stato l'evento in cui il gioco è stato inizialmente annunciato per Nintendo Switch. La questione dei marshmallows è invece collegata all'illustrazione simbolo del gioco, con l'astronauta accanto al falò.

La questione è dunque ancora vaga, ma gli indizi sembrano puntare proprio verso Outer Wilds, che effettivamente non è mai stato ufficialmente cancellato su Nintendo Switch e potrebbe dunque essere in arrivo. Nel caso non lo conosciate, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Outer Wilds e procedere quanto prima con l'acquisto.