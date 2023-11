Dark Souls 3: un video lo reimmagina in Unreal Engine 5 e il risultato è impressionante

Il risultato è ancora una volta impressionante, specialmente considerando che si tratta di un progetto amatoriale e che non punta a realizzare una vera e propria remaster di Dark Souls 3. Infatti, Jonx0R sta usando come base il souls-like per apprendere a programmare in Unreal Engine 5.

Nonostante siano passati molti anni dal lancio di Dark Souls 3 , l'ultimo gioco della serie FromSoftware, tutt'oggi può vantare un'atmosfera e un'ispirazione artistica unica. Al contrario, graficamente per forza di cose il gioco risente del peso degli anni e per questo motivo Jonx0R ha pensato bene di rifargli il look ricreando alcune delle sue ambientazioni con l'ausilio dell' Unreal Engine 5 .

FromSoftware nel frattempo…

Nel 2016 Dark Souls 3 ha concluso, almeno per ora, la celebre serie di FromSoftware, che comunque nel frattempo di certo non si è adagiata sugli allori, ottenendo ovazioni di critica e pubblico con Sekiro: Shadows Die Twice, Elden Ring e Armored Core 6.

Al momento sappiamo che lo studio è concentrato nello sviluppo dell'espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring. Voci di corridoio inoltre affermano che sia in lavorazione anche un nuovo gioco in esclusiva per PS5 e recentemente FromSoftware ha dato via anche una massiccia campagna assunzioni per espandere e potenziare il suo organico.